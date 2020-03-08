بوكا جونيورز يتوج بالدوري الأرجنتيني

توج بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني بفوزه على خيميناسيا بهدف دون مقابل في الأسبوع الأخير للموسم .

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق نجم البوكا كارلوس تيفيز من تسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء، ليرفع بوكا جونيورز رصيده إلى ثماني وأربعين نقطة بفارق نقطة واحدة على غريمه ريفربليت والذي أضاع اللقب في الجولة الأخيرة بعدما تعادل أمام أتلتيكو توكومان بهدف لمثله مانحا اللقب للبوكا للمرة الثالثة خلال المواسم الأربعة الأخيرة .

وخلال المباراة كرم بوكا جونيورز أسطورته دييغو أرماندو مارادونا قبل بداية المباراة أمام فريقه خميناسيا كما كرم جمهور البومبونيرا اللاعب السابق خوان رومان ريكيلمي احتفالا بالتتويج باللقب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية