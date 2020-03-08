رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه يستقبل خبيران جزائريان محاضرين بالدورة الدولية للحكام والمدربين

بنغازي 08 مارس 2020 (وال)- استقبل رئيس الاتحاد الليبي للعبة كاراتيه المهندس جمال الرعيض، خبيران جزائريان محاضرين بالدورة الدولية للحكام والمدربين التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي للعبة.

هذا وقد حضر اللقاء الذي عقده رئيس الاتحاد بمكتبه في بنغازي، بحضور اللجنة المنظمة للدورة التدريبية، والخبيران جمال الظواهري، ومحفوظ رشيد.

ورحّب رئيس الاتحاد المهندس جمال الرعيض بالخبيرين الجزائريين، والفريق المرافق، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الاتحاد الفرعي للعبة، لاستضافة الدورة التدريبية التي لما لها من فائدة عملية وتعليمية.

وفي ختام اللقاء، كرّم رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه الخبيرين الجزائريين بدع الاتحاد، معبرًا عن شكره وامتنانه لتلبيتهم الدعوة للمشاركة في الدورة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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