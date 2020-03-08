ميلان ينتكس من جديد

تعرض ميلان لخسارة على يد ضيفه جنوى بهدفين لواحد في المباراة التي لعبت بينهما على ملعب السانسيرو لحساب الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وباغت الضيوف مضيفيهم مبكرا في الدقيقة السابعة بهدف سجله المقدوني غوران بانديف، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بأربع دقائق أضاف لاعب الوسط فرانشيسكو كاساتا الهدف الثاني لفريق جنوى.

وفي الدقيقة 77 سجل المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدف الروسونيري الوحيد الذي لم يسمن أو يغني من جوع النقاط، حيث ظل الميلان سابعا بـ36 نقطة، بينما ارتقى جنوى مرتبة واحدة إلى الـ17.

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