اخبار الرياضة

ميلان ينتكس من جديد

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض ميلان لخسارة على يد ضيفه جنوى بهدفين لواحد في المباراة التي لعبت بينهما على ملعب السانسيرو لحساب الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وباغت الضيوف مضيفيهم مبكرا في الدقيقة السابعة بهدف سجله المقدوني غوران بانديف، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بأربع دقائق أضاف لاعب الوسط فرانشيسكو كاساتا الهدف الثاني لفريق جنوى.

وفي الدقيقة 77 سجل المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدف الروسونيري الوحيد الذي لم يسمن أو يغني من جوع النقاط، حيث ظل الميلان سابعا بـ36 نقطة، بينما ارتقى جنوى مرتبة واحدة إلى الـ17.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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