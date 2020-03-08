رباعية تشيلسي تبقيه في المربع الذهبي

استعرض تشيلسي قدراته على ضيفه إيفرتون بالفوز عليه برباعية نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقسّم البلوز رباعيتهم على الشوطين، حيث افتتحها ماسون مونت في الدقيقة 14 بالهدف الأول، وأضاف بيدرو رودريغز الهدف الثاني بعده بسبعة دقائق، وفي سادس دقائق الشوط الثاني سجل ويليان دا سيلفا الهدف الثالث، ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى ختم أوليفيه جيرو الرباعية لتشيلسي.

وبذلك يكون البلوز قد عزز تواجده وحيدا في المركز الرابع بـ48 نقطة، بينما بقي إيفرتون في المركز الثاني عشر بـ37 نقطة.

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