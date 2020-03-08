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رباعية تشيلسي تبقيه في المربع الذهبي

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض تشيلسي قدراته على ضيفه إيفرتون بالفوز عليه برباعية نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقسّم البلوز رباعيتهم على الشوطين، حيث افتتحها ماسون مونت في الدقيقة 14 بالهدف الأول، وأضاف بيدرو رودريغز الهدف الثاني بعده بسبعة دقائق، وفي سادس دقائق الشوط الثاني سجل ويليان دا سيلفا الهدف الثالث، ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى ختم أوليفيه جيرو الرباعية لتشيلسي.

وبذلك يكون البلوز قد عزز تواجده وحيدا في المركز الرابع بـ48 نقطة، بينما بقي إيفرتون في المركز الثاني عشر بـ37 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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