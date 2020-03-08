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ختام سباق العدو الريفي للطالبات في درنة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجمعت طالبات التعليم الأساسي في مدرسة شهداء الجمعة في درنة للتنافس في أولى فعاليات الأنشطة الرياضية لمدارس التعليم العام والخاص وهي مسابقة العدو الريفي.

وكانت إحدى طرقات منطقة “الظهر الحمر”، خط المسار لهذا السباق الذي انطلقت فيه ما يقارب 120 متسابقة يمثلن 11 مدرسة تابعة لتعليم درنة.

وساعد في إقامة هذه الفعالية بنجاح عدد من الجهات الأمنية كالمرور والحرس البلدي بالإضافة للهلال الأحمر.

واختتمت المسابقة بحصول الطالبة فائزة فرج من مدرسة الرسالة للتعليم الحر على الترتيب الأول التي ترشحت رفقة 9 من زميلاتها للمشاركة في المسابقة النهائية على مستوى ليبيا في مدينة الكفرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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