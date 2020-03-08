ختام سباق العدو الريفي للطالبات في درنة

تجمعت طالبات التعليم الأساسي في مدرسة شهداء الجمعة في درنة للتنافس في أولى فعاليات الأنشطة الرياضية لمدارس التعليم العام والخاص وهي مسابقة العدو الريفي.

وكانت إحدى طرقات منطقة “الظهر الحمر”، خط المسار لهذا السباق الذي انطلقت فيه ما يقارب 120 متسابقة يمثلن 11 مدرسة تابعة لتعليم درنة.

وساعد في إقامة هذه الفعالية بنجاح عدد من الجهات الأمنية كالمرور والحرس البلدي بالإضافة للهلال الأحمر.

واختتمت المسابقة بحصول الطالبة فائزة فرج من مدرسة الرسالة للتعليم الحر على الترتيب الأول التي ترشحت رفقة 9 من زميلاتها للمشاركة في المسابقة النهائية على مستوى ليبيا في مدينة الكفرة.

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