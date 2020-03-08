خسارة جديدة تنهي أحلام النصر في الكونفيدراليه

أخبار ليبيا 24 – خاص

خسر فريق النصر ممثل ليبيا في الكونفديرالية أمام مضيفة حسنية اكادير بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب ادرار لحساب إياب دور ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية .

المباراة لعبت من دون حضور الجماهير بقرار الاتحاد المغربي خوفاً من فيروس كورونا، هدف اكادير الأول جاء بواسطة هدافه كريم بركاوي من علامة الجزاء في الدقيقة 69 .

وأضاف غداسي هدف ثاني في آخر دقيقة من زمن المباراة .

وكان حسنية اكادير قد حقق الفوز ذهاباً على ملعب بيترو سبورت بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ، وقدم النصر أداء يعتبر جيداً قياساً بالمباراة السابقة التي خسرها على ملعب بيترو سبورت بخماسية نظيفة .

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