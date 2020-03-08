الإعلان عن قائمة منتخب المحليين استعدادًا لبطولة الشان 2020

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم للاعبين المحليين، قائمة المنتخب المستهدف دخولها في معسكر تحضيري بتونس، استعدادا لبطولة الشان 2020 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويبدأ المنتخب معسكره في مدينة سوسة، يوم الثلاثاء المقبل، وحتى السفر إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة إفريقيا للمحليين، التي ستنطلق في شهر أبريل القادم.

وضمت القائمة 23 لاعبا، وهم: مراد الوحيشي، وعبد الحكيم التركي، وفتحي الطلحي، وجمال سعد، وعبدالرحيم التريكي، وصلاح فكرون، وعلاء القجدار، وطاهر بن عامر، ويوسف مينا، وعبدالعزيز الصويعي، ومحمود عكاشة، ومعاذ العمامي، وبلقاسم رجب، وربيع الشادي، ومحمد التهامي، ومهند بوعجيلة، وأسامة البدوي، وعمران سالم، وأنس المصراتي، ومحمد الغنيمي، وأحمد القديري، ومحمد التاورغي، ومعتز المهدي.

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