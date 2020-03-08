فوزي البنزرتي يختار 23 لاعبًا استعدادًا لبطولة “الشان”

طرابلس 08 مارس 2020 (وال)- أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي اليوم الأحد، قائمة منتخب المحليين الذي سيدخل في معسكر تحضيري بتونس، تحضيرًا لبطولة أفريقيا “الشان” الكاميرون 2020.

هذا وقد اختار المدرب التونسي فوزي البنزرتي 23 لاعبًا، هم: “مراد الوحيشي، عبد الحكيم التركي، فتحي الطلحي، جمال سعد، عبد الرحيم التريكي، صلاح فكرون، علاء القجدار، طاهر بن عامر، يوسف مينا، عبد العزيز الصويعي، محمود عكاشة، معاذ العمامي، بالقاسم رجب، ربيع الشادي، محمد التهامي، مهند بوعجيلة، أسامة البدوي، عمران سالم، أنس المصراتي، محمد الغنيمي، أحمد القديري، محمد التاورغي، معتز المهدي.

وسيدخل المنتخب في معسكر بمدينة سوسة التونسية يوم الثلاثاء، ويتواصل إلى حين السفر إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة إفريقيا للمحليين، المقرر انطلاقها في الرابع من شهر أبريل المقبل. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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