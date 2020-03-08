خسارة جديدة تنهي أحلام فريق النصر في الكونفيدرالية

أغادير 08 مارس 2020 (وال)- فقد فريق النصر ممثل ليبيا في الكونفديرالية مساء اليوم الأحد، لقاءه أمام مضيفه حسنية أغادير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

هذا وقد أقيمت المباراة على أرضية ملعب أدرار، ضمن حساب إياب دور ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، وقد أقيمت المباراة دون حضور الجمهور بقرار الاتحاد المغربي خوفًا من انتشار فيروس “كورونا”، وهدف حسنية أغادير الأول جاء بواسطة هدافه كريم بركاوي من علامة الجزاء في الدقيقة 69، وأضاف غداسي هدف ثاني في آخر دقيقة من زمن المباراة.

وكان حسنية أغادير قد حقق الفوز ذهابًا على أرضية ملعب بيترو سبورت بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، وقدم النصر أداء يُعتبر جيدًا قياسًا بالمباراة السابقة التي خسرها على ملعب بيترو سبورت بخماسية نظيفة. (وال- أغادير) ع ع/ ر ت

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