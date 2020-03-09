يوفنتوس يستعيد الصدارة بحسمه ديربي إيطاليا

كان لصراع ديربي إيطاليا الصامت في أليانز ستاديوم حسابات خاصة هذا الموسم وسط مدرجات خالية على غير العادة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وصعد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت فوق الجميع ليجرب حظه برأسية قوية أعلنت جاهزية الحارس هندانوفيتش العائد بعد الإصابة، بدوره كاد لاعب الوسط بليز ماتويدي أن يباغت بيسراه النيراتزوري بافتتاح التسجيل بعد تمريرة من رونالدو إلا أن هندانوفيتش كان العنوان في حماية الشباك

وكانت أصوات التسديدات واللاعبين الحاضرة بقوة دونا عن صخب الديربي، الإنتر تحرك وبروزوفيتش اختار حل التسديد من بعيد والحارس تشيزني أبعد الكرة باقتدار لينتهي الشوط الأول بتعادل أبيض في الأداء والنتيجة .

وفي الشوط الثاني تغير الأداء المتحفظ للبيانكونيري وبدأ ضاغطا بقوة بغية الوصول للشباك وهو ما تحقق له عبر الويلزي آرون رامزي بعد مجهود من ماتويدي وسط تحسر من كونتي.

واستنجد اليوفي بالموهبة باولو ديبالا الذي اختار الحل الفردي، مر ومرر بين مدافعي الإنتر بكل سهولة مانحا الفريق الهدف الثاني بطريقة رائعة والفرحة كانت عنوانا للرئيس أندريا أنييلي والرد كان من المقنع الأرجنتيني. ليحقق يوفنتوس في النهاية المطلوب بحسمه ديربي إيطاليا ويستعيد صدارة الدوري من لاتسيو فيما الإنتر يخسر للمرة الثانية على التوالي وأصبح يبتعد نظريا عن المنافسة على اللقب.

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