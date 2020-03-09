استدعاء الترهوني لصفوف المنتخب الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة نادي سموحة المصري برئاسة محمد فرج عامر، أنها تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد الليبي لكرة القدم، من أجل انضمام محمد الترهوني، مدافع الفريق، لصفوف المنتخب الليبي .

ويأتي ضم الترهوني للمنتخب الليبي؛ تحضيرا لمواجهة غينيا الإستوائية، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسيشارك اللاعب مع سموحة في مواجهة “إنبي” المقرر إقامتها يوم العشرين من الشهر الجاري، ضمن مبارايات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن سموحة، تعاقد مع الترهوني، الصيف الماضي، لمدة موسمين .

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