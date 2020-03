تأجيل بطولة إنديان ويلز للتنس خوفاً من «كورونا»

غاربيني موغوروزا. [انترنت]

أعلن منظمو بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، في كاليفورنيا، مساء الأحد أن البطولة لن تقام في الوقت الحالي، وذلك في ظل المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا وحفاظا على سلامة المشاركين والحضور.

وكان من المفترض أن تنطلق منافسات البطولة، وهي أولى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، الأربعاء، قبل أن يعلن المنظمون تأجيلها.

وقال تومي هاس مدير البطولة “الأولوية القصوى لصحة وسلامة المجتمع المحلي والجماهير واللاعبين والمتطوعين والرعاة وكذلك الموظفين والبائعين وكل المعنيين بالبطولة”.

وأضاف: “نحن مستعدون لإقامة البطولة في وقت آخر وسنبحث الخيارات المتاحة”.

وجاء القرار بعد الإعلان عن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في “كواتشيلا فالي” بجنوب كاليفورنيا، وهو ما دفع إدارة الصحة في مقاطعة ريفرسايد لإعلان حالة الطوارئ.

