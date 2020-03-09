النصر يودع الكونفدرالية من ربع النهائي

تغيرت حسابات النصر في التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة ذهابا أمام حسنية أغادير المغربي بخماسية في القاهرة، وهي خسارة لم يتوقعها أكثر المتشائمين لممثل ليبيا في البطولة الأفريقية .

وغادر النصر إلى أغادير ومواجهة الإياب استضافها ملعب أدرار وسط أبواب مغلقة دون حضور الجمهور. ودخل أبناء الككلي المباراة لتقديم أفضل ما لديهم وكاد صلاح فكرون أن يفتتح التسجيل برأسية في الدقائق الأولى، وحاول حسنية أغادير الوصول للشباك في العديد من المحاولات المتنوعة والتي لم ترتق للمستوى المطلوب في بقية أطوار الشوط الأول .

وكاد حسنية أغادير في الشوط الثاني أن يفتتح أهداف المباراة في أخطر فرص المباراة برأسية كريم بركاوي والتي اصطدمت بالعارضة قبل أن يعود اللاعب في الدقيقة التاسعة والستين لزيارة شباك النصر من علامة الجزاء مسجلا هدفه التاسع في المسابقة منفردا بصدارة الهدافين.

وحاول النصر عن طريق أسامة البدوي ومعتز المهدي معادلة النتيجة إلا أن حارس أغادير كان سدا منيعا في مرمى أصحاب الأرض، ليأتي الوقت بدل الضائع ليسجل أغادير عن طريق رضا عطاسي ليودع النصر المسابقة الأفريقية بوصوله بين الثمانية الكبار والآمال ستكون أكبر في الموسم المقبل بعد تمثيل ليبيا بأفضل طريقة خلال المشوار الأفريقي.

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