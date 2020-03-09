الشياطين الحمر تتزعم مدينة مانشستر

دخل مانشستر يونايتد إلى معقله مسرح الأحلام أولد ترافورد وعينه على اقتلاع ثلاث نقاط هامة ستقربه من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في فترة يعيش فيها أبناء المدرب سولشاير أفضل فتراتهم خلال الموسم.

وحاول مانشستر سيتي مباشرة بعد عشر دقائق من المباراة حاول رحيم سشتيرلينغ مباغتة دي خيا من مسافة قريبة إلا أنه تصدى لكرته ببراعة.

وجاء رد الشياطين الحمر كان بواسطة الويلزي دانييل جميس؛ والحارس إيدرسون أبعد الخطر الأحمر، أما الثانية فجاءت بواسطة المتألق أنطوني مارسيال والذي هزم الحارس البرازيلي معلنا تقدم أصحاب الأرض بعد مرور نصف ساعة.

وفي الشوط الثاني المانيو واصل الضغط واليافع سداني جيمس مر وصوب بقوة والحارس إيدرسون كان حاجزا أمام مرماه، إيدرسون لم يكن على غير العادة وكرر أخطاءه بعدما منح هدية لسكوت ماكتوميناي في الوقت بدل الضائع والذي لم يرفضها مسجلا الهدف الثاني ومؤكدا أن مدينة مانشستر اكتست باللون الأحمر بعد الفوز ذهابا وإيابا.

وبعد هذه الخسارة فتح مانشستر سيتي الباب أمام ليفربول والذي يحتاج لست نقاط فقط للتتويج بالبريمرليغ أما اليونايتد فآماله أصبحت كبيرة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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