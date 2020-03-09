اليرموك يخسر وديا أمام الوطنية للنفط

يواصل فريق قدامى اللاعبين لنادي اليرموك الرياضي في جنزور إجراء المباريات الودية وذلك ضمن برنامج العام الحالي والذي يتضمن أيضا القيام بزيارات إنسانية للمؤسسين والرعيل الأول ونجوم الماضي الجميل بالنادي الأصفر

حيث التقى قدامى اليرموك يوم السبت على ملعب الأكاديمية بجنزور مع ضيوفهم قدامى المؤسسة الوطنية للنفط في مباراة ودية انتهت بفوز الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان قدامى اليرموك قد شاركوا مؤخرا في بطولة جرجيس الودية بتونس وحقق فيها نتائج إيجابية وحظي بتكريم اللجنة المنظمة نظير مساهمته في إنجاح البطولة.

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