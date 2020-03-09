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اليرموك يخسر وديا أمام الوطنية للنفط

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق قدامى اللاعبين لنادي اليرموك الرياضي في جنزور إجراء المباريات الودية وذلك ضمن برنامج العام الحالي والذي يتضمن أيضا القيام بزيارات إنسانية للمؤسسين والرعيل الأول ونجوم الماضي الجميل بالنادي الأصفر

حيث التقى قدامى اليرموك يوم السبت على ملعب الأكاديمية بجنزور مع ضيوفهم قدامى المؤسسة الوطنية للنفط في مباراة ودية انتهت بفوز الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان قدامى اليرموك قد شاركوا مؤخرا في بطولة جرجيس الودية بتونس وحقق فيها نتائج إيجابية وحظي بتكريم اللجنة المنظمة نظير مساهمته في إنجاح البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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