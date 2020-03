«الفيفا» تعتزم تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر

“الفيفا” والاتحاد الآسيوي سيناقشان المزيد من التفاصيل حول المباريات المؤجلة [النهار]

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر بسبب تفشي “فيروس كورونا”.

وقال “الفيفا” في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، إنه بعد التشاور مع الاتحادات الآسيوية الأعضاء، وافق “الفيفا” والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل المباريات القادمة المقررة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك على النحو الآتي:

– تؤجل إلى تواريخ لاحقة المباريات المقررة أصلا خلال فترة المنافسات الدولية من 23 إلى 31 مارس 2020 ومن 1 إلى 9 يونيو 2022.

وأشار البيان إلى أن “الفيفا” والاتحاد الآسيوي سيناقشان المزيد من التفاصيل حول المباريات المؤجلة.

وأوضح البيان أنه من أجل دعم الاتحادات الأعضاء المعنية، وشريطة أن تكون سلامة جميع الأفراد المعنيين مستوفية للمعايير المطلوبة، وأن تتفق الاتحادات الأعضاء المقرر أن تتقابل فيما بينها، قد تلعب مباراة (مباريات) أثناء فترة المنافسات الدولية المقررة في مارس أو يونيو 2020، ولكن شريطة الموافقة المسبقة من كل من “الفيفا” والاتحاد الآسيوي.

ووافق “الفيفا” والاتحاد الآسيوي على تأجيل بطولة آسيا لكرة الصالات تركمانستان 2020، والتي ستكون بمثابة مسابقة تأهيلية لكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2020، حيث سيتم إرجاء موعد إقامة البطولة الآسيوية إلى الفترة ما بين 5 و16 أغسطس المقبل.

هذا، وأكد البيان أن “الفيفا” ولاتحاد الآسيوي، سيواصلان تقييم الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا على أن يقررا ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات على جدول التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك من منطلق الحرص الدائم على حماية سلامة وصحة جميع الأفراد المعنيين.

ومن المتوقع أن تقام المباريات القادمة للتصفيات الأولمبية في موعدها المحدد، باستثناء مباراة كوريا الجنوبية والصين في التصفيات الأولمبية للسيدات، والتي ستجرى خلال فترة المنافسات الدولية المقررة من 1 إلى 10 يونيو 2020.

