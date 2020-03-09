تأجيل تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب “كورونا”

زيوريخ-العنوان

قرر الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم رسميا تأجيل كافة مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي كانت مقررة خلال شهري مارس، ويونيو المقبلين، وذلك حتى إشعار آخر.

وخاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاتحادات الوطنية الأعضاء كافة بشأن القرار الذي تم اتخاذه بسبب الأوضاع الصحية الراهنة التي تزيد من صعوبة عملية التنقل والسفر بين البلدان ما يعيق عملية استضافة وتنظيم المباريات بشكل سلس”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، في خطابه، “فتح المجال أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء لتنظيم مبارياتها بموعدها بعد الاتفاق بين الطرفين ومخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي للموافقة شريطة أن يتم توفير إجراءات الأمن والسلامة الصحية كافة لجميع الأطراف”.

وحدد الاتحاد القاري، يوم 13 مارس الجاري موعدا نهائيا لتقديم طلب إقامة المباريات المقررة في مارس/ آذار في موعدها على أن يحتوي الطلب اتفاقا خطيا بين الاتحادين المعنيين يتضمن الموافقة على لعب المباريات وتاريخ 3 مايو المقبل لتسليم الطلب ذاته فيما يتعلق بمباريات شهر يونيو”.

وسيتابع الاتحاد الآسيوي رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الوضع الصحي الراهن وسيطلع الاتحادات الأعضاء بأي مستجدات فورية أو أي تعديل على القرار المعلن، مؤكدا أولوية الصحة العامة وسلامة جميع أفراد المجتمع الرياضي.

المصدر-وكالات