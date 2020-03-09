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اتحاد التجديف يبحث خطة 2020 في طرابلس

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للتجديف اجتماعا مع رؤساء الاتحادات الفرعية، واللجنة الفنية العامة ومدربي المناطق، بمقر الاتحاد في طرابلس.

وتمت خلال هذا الاجتماع مناقشة ودراسة خطة الاتحاد العام المقترحة للعام الحالي كما تم بحث بعض المواضيع الأخرى مثل تفعيل دور الاتحادات الفرعية وحثها على ممارسة اختصاصاتها من جميع النواحي التنظيمية والإدارية والمالية وأيضا الفنية.

كما تمت مناقشة تفعيل دور اللجنة الفنية العامة في مجال التدريب والتأهيل وتنظيم البطولات والمسابقات على مستوى المناطق وعلى مستوى البلاد بشكل عام. كما تم التطرق إلى ضرورة الاهتمام بالمنتخب الأول والمنتخبات العمرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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