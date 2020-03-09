الاتحاد الفرعي للعبة الكاراتيه يُكرّم عميد بلدية بنغازي

بنغازي 09 مارس 2020 (وال)- كرّم الاتحاد الفرعي للعبة الكاراتيه ببنغازي اليوم الإثنين، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

هذا وجاء ذلك خلال استقبال عميد البلدية بمكتبه في ديوان البلدية، رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه المهندس جمال الرعيض، وخبيرين جزائريين محاضرين بالدورة الدولية للحكام والمدربين التي تقام ببنغازي، ورئيس الاتحاد الفرعي للعبة ووفد المرافق من أسرة الاتحاد الفرعي.

وناقش عميد البلدية خلال اللقاء، سُبل التعاون وتسهيل إجراءات المشاركات التوأمة، وتأكيد العلاقات التاريخية مع الجزائر الشقيق.

وفي ختام اللقاء، كرّم الاتحاد الفرعي للعبة، عميد البلدية، عرفانًا من أسرة الاتحاد الكاراتيه لوقوف ودعم عميد البلدية مع الاتحاد في صيانة المقر الخاص بالاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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