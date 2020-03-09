اتحاد الكاراتيه يكرم الخبراء الجزائريين

أخبار ليبيا24

كرم رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه جمال الرعيض السبت في مكتبه في مدينة بنغازي الخبراء من دولة الجزائر المحاضرين بالدورة الدولية للحكام والمدربين التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي.

وشارك في التكريم رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي واللجنة المنظمة للدورة.

ورحب رئيس الاتحاد بالضيوف على أرض ليبيا وتقدم بالشكر للاتحاد الفرعي على هذه الدورة وتمنى لهم التوفيق في قادم الموىعيد الرياضية، وقدم درعًا من الاتحاد العام للخبراء.

وكان الخبير جمال الظواهري و الخبير محفوظ رشيد قد شاركوا في تقديم الدورة الدولية للحكام والمدربين على مدار 3 أيام.

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