خطأ لبنزيما يتسبب في خسارة ريال مدريد

ارتكب المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، خطأ قاتلا تسبب في خسارة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس (1-2)، خلال مباراة أقيمت الأحد، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني.

وعندما كانت المباراة تسير نحو التعادل الإيجابي 1-1، ارتكب بنزيما هفوة قاتلة، بعدما مرر الكرة بالخطأ لأحد لاعبي بيتيس، لتصل الكرة بعدها إلى كريستيان تيو، الذي انطلق كالسهم وسجل الهدف الثاني لبيتيس، بتسديدة على يسار الحارس تيبو كورتوا، في الدقيقة 82، مانحا ريال بيتيس فوزا غاليا وثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه الخسارة تراجع الريال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، فيما ارتقى بيتيس إلى المرتبة 12 بـ33 نقطة.

