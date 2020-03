وفاة الاعب «مارتينز»على أرضية الملعب بشكل مفاجئ

لم يعلن حتى الآن السبب الرئيسي للوفاة [انترنت]

توفى تشينيمي مارتينز لاعب ناساراوا يونايتد خلال مباراة فريقه أمام ضيفه كاتسينا يونايتد أمس الأحد ضمن الجولة الـ23 من الدوري النيجيري لكرة القدم.

وسقط مارتينز البالغ 22 عاما على أرضية الملعب بشكل مفاجئ فاقدا للوعي، وبعد عدد من المحاولات الفاشلة لمساعدته على استعادة وعيه، تم اتخاذ قرار نقله للمشفى، ليتفاجئ الجميع بعدم وجود سيارة إسعاف ليتم نقله بسيارة أحد الإداريين.

وأكد الطبيب في المشفى بأن اللاعب وصل إليهم مفارقا الحياة.

وتحدثت العديد من التقارير بأن التأخير في نقل اللاعب إلى المشفى أدى إلى مفارقته الحياة، وأنه كان بالإمكان إنقاذ حياته في حال تواجد طاقم طبي أثناء المباراة.

ولم يعلن حتى الآن السبب الرئيسي للوفاة.

في المقابل، وعند سماع صافرة نهاية المباراة بفوز فريق ناساراوا بثلاثية نظيفة، أخبر إداريو النادي اللاعبين بوفاة زميلهم لينهاروا على أرضية الملعب ودخل العديد منهم في نوبة بكاء حزنا على مارتينز.

