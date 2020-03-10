ليستر سيتي يعود لتحقيق النتائج الإيجابية

حقق ليستر سيتي فوزه الأول منذ أربع مباريات بعدما تغلب على ضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب ووكرز ستاديوم لحساب الأسبوع التاسع والعشرين من البريمرليغ .

وافتتح هارفي بارنيس أهداف المباراة في الدقيقة الأربعين، ليعزز هداف الدوري جيمي فاردي التقدم لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة الثالثة والستين من علامة الجزاء.

وأضاف فاردي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة والخمسين قبل أن يعود بارنيس ويختتم رباعية ليستر قبل النهاية بخمس دقائق، ليرفع أستون فيلا رصيده إلى ثلاث وخمسين نقطة في المركز الثالث، فيما توقف أستون فيلا عند خمس وعشرين نقطة في المركز التاسع عشر.

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