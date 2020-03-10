أرسنال يعلن غياب توريرا حتى نهاية الموسم

أعلن أرسنال الإنكليزي مدة إصابة لاعب وسطه الأوروغواياني لوكاس توريرا بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مباراة فريقه أمام بورتسموث بكأس الاتحاد الإنكليزي قبل أسبوع .

وأوضح الغانارز عبر موقعه الرسمي بأن عملية شفاء توريرا ستستغرق ما بين ثمانية إلى عشرة أسابيع بعد إصابته بكسر في كاحله الأيمن، وأكد النادي أن لاعب الوسط الأوروغواياني سيبتعد عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم بعد فترة التعافي والتي ستصل إلى أكثر من شهرين .

وكان توريرا قد عانى من الإصابة خلال مباراة بورتسموث في دور الستة عشر من كأس إنكلترا قبل أن تكشف الفحوصات الطبية إصابته بكسر في الكاحل.

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