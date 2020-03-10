الرباع الليبي “شلابي” يُكثّف استعداداته لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال

يواصل الرباع الليبي إحسان شلابي استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التي ستقام في موريشيوس والمقرر أيضا أن تكون في شهر أبريل المقبل والمؤهلة أيضا إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شلابي في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي إنه يستعد بقوة للمشاركة في البطولة الأفريقية وتقدم بالشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لرفع الأثقال ولجنة المنتخبات.

وكان الرباع الليبي قد تحصل في شهر فبراير الماضي على ثلاث ميداليات برونزية في بطولة التضامن الإسلامي لوزن سبعة وستين كيلوغراما في عاصمة أوزبكستان طشقند.

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