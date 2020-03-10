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الرباع الليبي “شلابي” يُكثّف استعداداته لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل الرباع الليبي إحسان شلابي استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التي ستقام في موريشيوس والمقرر أيضا أن تكون في شهر أبريل المقبل والمؤهلة أيضا إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شلابي في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي إنه يستعد بقوة للمشاركة في البطولة الأفريقية وتقدم بالشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لرفع الأثقال ولجنة المنتخبات.

وكان الرباع الليبي قد تحصل في شهر فبراير الماضي على ثلاث ميداليات برونزية في بطولة التضامن الإسلامي لوزن سبعة وستين كيلوغراما في عاصمة أوزبكستان طشقند.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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