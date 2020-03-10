البنزرتي يختار قائمة المحترفين لمباراتي غينيا

استقر الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي على اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لصفوف الفرسان في مباراتي غينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وذكر موقع “ريميسا” الرياضي أن المنتخب الأول سيدخل في معسكر مغلق بداية من 22 مارس الجاري في تونس للتحضير للمواجهتين المقبلتين أمام غينيا الاستوائية.

وحسب “ريميسا”، فإن قائمة المحترفين الذين تم مخاطبتهم بشكل رسمي للانضمام لصفوف الفرسان، في معسكر تونس ضمت كلا من: أحمد بن علي، سند الورفلي، حمدو الهوني، المعتصم المصراتي، المعتصم الصبو، مؤيد اللافي، محمد جدور، محمد الترهوني، محمد صولة، مفتاح طقطق، إسماعيل التاجوري، على معتوق، السنوسي الهادي، محمد بالتمر، أنيس السلتو، عبدالرحمن الدعيس.

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