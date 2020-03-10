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النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تعفي رئيس فرعها بطرابلس

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 مارس 2020 (وال)- أصدر رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين المكلف، قرارًا بإعفاء رئيس فرع النقابة بطرابلس السيد هشام مصطفى، وتكليف فتحي الطاهر لتسيير شؤون الفرع بشكل مؤقت.

هذا وتضمن القرار الذي أصدره السيد سالم محمد العبار – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “إن النقابة كمؤسسة نقابية تؤكد أنها تختص بحماية ورعاية حقوق الصحافيين والإعلاميين الرياضيين في ليبيا، ووفقًا للوائح والتشريعات التي تنظم العمل النقابي، وتمسكها بالابتعاد عن السب والقذف والتشهير، والتزامها بتعاليم الدين الحنيف.

وأكدت النقابة أنه ستتخذ إجراءات حازمة ضد كل من يمس الأعراف والقيم، كما إنها لن تتقبل أي تصرفات خاطئة أو مسيئة من أي طرف كان، على أن تُترك لجهات الاختصاص مسؤوليتها في ردع هذه التصرفات. (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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