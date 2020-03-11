الإعلان عن موعد مباراة اعتزال النجم الليبي “طارق التايب”

القاهرة-العنوان

كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، عن الموعد المقترح لمواجهة الهلال السعودي في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التايب.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن ناديه لم يتلق حتى الآن أي طلب لتأجيل مباراة اعتزال طارق التايب نجم الكرة الليبية السابق المنتظر أن تجمع الأهلي أمام الهلال السعودي،

وأوضح، أن الأهلي حريص على خوض اللقاء في ظل إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، وتقديرًا للمبادرة الكريمة من جانب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيأة الترفيه بالمملكة، الذي سيرعى المهرجان.

وأضاف عبدالحفيظ “وقعنا عقودا للمباراة وملتزمون بها، ولو طرأ أي جديد في تغيير الموعد سيتم الاتفاق مع اللاعب والقائمين على تنظيم المهرجان، حيث من المقرر أن تقام المباراة في السعودية يوم 28 مارس الجاري، وقت الأجندة الدولية”.

يأتي ذلك رغم أن السعودية أوقفت رحلاتها مع تسع دول بينها مصر، خوفا من تفشي فيروس “كورونا”، الذي بات حديث الساحة في العالم، مما تسبب في تأجيل الكثير من الأنشطة بما فيها الرياضية حول مختلف الدوريات.