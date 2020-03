خوفاً من «كورونا» تأجيل مباراة سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تأجيل مباراة سيتي وأرسنال بسبب كورونا [انترنت]

تأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بالفيروس.

وتقابل بعض لاعبي أرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي اليوناني بعد مباراة الفريقين في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 فبراير الفائت.

وأعلن ماريناكيس الذي يملك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، المنافس في دوري الدرجة الثانية، إصابته بفيروس كورونا أمس الثلاثاء.

وقال سيتي في بيان:”تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه أرسنال”.

وتابع:”قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19″.

وأكد أرسنال أن الخطورة على لاعبيه “منخفضة للغاية” لكنهم سيتبعون الإجراءات الطبية.

وأضاف أرسنال في بيان:”النصائح الطبية التي حصلنا عليها تضع احتمال الإصابة بفيروس كوفيد-19 عند مستوى منخفض للغاية، لكننا سنتبع بصرامة الإجراءات الحكومية التي توصي بأن أي شخص اتصل بآخر مريض بالفيروس يجب أن يخضع للعزل الفردي في المنزل لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اتصال”.

وتابع البيان:”اللاعبون سيبقون في منازلهم حتى انتهاء فترة 14 يوما، أربعة أشخاص من العاملين في أرسنال كانوا يجلسون بالقرب من السيد ماريناكيس خلال المباراة وسيظلون في منازلهم حتى انتهاء فترة 14 يوما”.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إنها لم يكن لديها أي حل آخر سوى تأجيل المباراة وإكمال تقييم المخاطر بشكل صائب.

وأشارت إلى أنه لا توجد مباريات أخرى ربما يتم تأجيلها.

وأصيب أكثر من 116 ألف شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من أربعة آلاف شخص حول العالم.

