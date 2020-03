الحجر الصحى ينتظر أرتورو فيدال فى تشيلى

أرتورو فيدال لعب 21 مباراة مع برشلونة وسجل خلالهم 6 أهداف وقدم 3 تمريرات [انترنت]

ينتظر أرتورو فيدال نجم وسط فريق برشلونة الإسبانى الحجر الصحى فى تشيلى قبل الانضمام إلى معسكر لاروخا، استعداداً لخوض مباراتى أوروجواى وكولومبيا يومى 26 و31 مارس المقبلين على الترتيب، فى إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

كان خايمى ماناليتش، وزير الصحة فى دولة تشيلى، أعلن عن خضوع جميع الأشخاص القادمين من البلدان المتضررة من فيروس كورونا مثل إسبانيا أو إيطاليا إلى فحوصات طبية للتأكد من عدم إصابة أحدهم.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية فإنه بعد استدعاء أرتورو فيدال إلى قائمة تشيلى، سيدخل اللاعب إلى الحجر الصحى للتأكد من عدم إصابة بكورونا بعد عودته من إسبانيا أحد البلاد المتضررة بالفيروس القاتل.

من جانبه قال ماناليتش وزير الصحة فى: “يتعين عليهم القيام بفترة مراقبة منزلية لمدة 14 يومًا، وسيتم منحهم، وفقًا لتعميمات وزارة العمل، تراخيص طبية إذا كانوا بحاجة إلى ذلك”.

جدير بالذكر أن أرتورو فيدال لعب 21 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

