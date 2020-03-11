فيديو| التونسي نبيل معلول مديراً فنياً للمنتخب السوري

دمشق-العنوان

أعلن المدرب التونسي نبيل معلول توليه منصب المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم، خلال تواجده في العاصمة السورية دمشق، دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

وذكر معلول عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ، “سعيد بتعييني مدربا للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله.”

ونشر معلول مقطع فيديو لاستقباله من قبل مسؤولي الاتحاد السوري وعلى رأسهم العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد، معلقا، “شكرا للاتحاد السوري لكرة القدم على حسن الاستقبال.”

شكرا للاتحاد السوري لكرة القدم على حسن الاستقبال 🇸🇾 pic.twitter.com/yqHGiGko5o — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) March 10, 2020

وينتظر أن يعقد الاتحاد السوري مؤتمرا صحفيا غدا الخميس لتقديم نبيل معلول أمام وسائل الإعلام، ورحل معلول عن منصب المدير الفني لفريق الدحيل القطري في يناير 2019 بعد نحو ستة أشهر فقط من تولي المنصب.

المصدر-وكالات