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يوفنتوس: “إصابة المدافع روغاني بفيروس كورونا”

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي إن لاعبه المدافع الإيطالي “دانييلي روغاني”-البالغ من العمر 26 سنة- قد أُصيب بفيروس كورونا، كوفيد-19، المتفشي في إيطاليا ، ثالث بؤر انتشار الفيروس في العالم .

وأضاف نادي اليوفي في بيان له إنه رغم أن الفحوصات جاءت ايجابية إلا أن أعراض المرض لم تظهر على “روجاني الذي لعب مبارتين في شهر فبراير الماضي واحدة ضد “بريشيا” وثانية صد “سبال” ، كما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة اليوفي ضد غريمه “إنتر ميلان” الأسبوع الماضي.

وأشار اليوفي في بيانه عن اتباع النادي لجميع عمليات الحجر الصحي بما في ذلك عزل المخالطين للمدافع المصاب، الذي يعتبر رابع لاعب في الدوريات الايطالية لكرة القدم يصاب بالفيروس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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