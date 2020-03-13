اخبار الرياضة

إقامة قرعة بطولة “بادر” للشطرنج في سبها

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجريت يوم أمس الخميس داخل المسرح الشعبي في سبها مراسم قرعة النسخة الأولى من بطولة بادر التنشيطية للشطرنج بنظام خروج المغلوب والتي ستنطلق الأسبوع المقبل على مستوى الجنوب.

وسيشارك في منافسات هذه البطولة التي تنظمها منظمة بادر للتنمية الشبابية والرياضية 75 لاعبا بين هواة ولاعبي 21 ناديا من أندية المنطقة الجنوبية .

وكانت منظمة بادر قد خاطبت الأندية برسالة تفيد بأن المشاركة لكل ناد بعدد لا يتجاوز لاعبين فقط في فئة الكبار ولاعبين في الفئات العمرية، أما بالنسبة للهواة فلم تحدد المنظمة العدد إنما اشترطت على الراغبين ألا تقل أعمارهم عن 12 عاما ، يشار إلى أن باب التسجيل في البطولة كان قد أقفل يوم الثلاثاء الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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