الككلي يعتذر عن قيادة منتخب المحليين

أدرج المدرب الشاب محمد الككلي منشورا على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قدم فيه اعتذاره إلى الاتحاد العام الليبي لكرة القدم وإلى كل محبي كرة القدم في ليبيا عن توليه مهمة المدير الفني للمنتخب الوطني للمحليين.

وأعرب الككلي عن تقديره وشكره للاتحاد العام للعبة على منحه هذه الثقة، مؤكدا تشريفه بهذا التكليف، مبديا اعتذاره بسبب ظروفه الاجتماعية الخاصة راجيا التماس العذر له ومتمنيا كل التوفيق لمنتخب المحليين في بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي ستقام في الكاميرون والتي يتجهز لها المنتخب حاليا في تونس بمعسكر استعدادي.

يذكر أن الككلي قدم مستوى متميزا في كأس الكونفدرالية الأفريقية بقيادته لفريق النصر للتأهل إلى دور الربع نهائي من البطولة.

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