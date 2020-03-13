اخبار الرياضة

الككلي يعتذر عن قيادة منتخب المحليين

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدرج المدرب الشاب محمد الككلي منشورا على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قدم فيه اعتذاره إلى الاتحاد العام الليبي لكرة القدم وإلى كل محبي كرة القدم في ليبيا عن توليه مهمة المدير الفني للمنتخب الوطني للمحليين.

وأعرب الككلي عن تقديره وشكره للاتحاد العام للعبة على منحه هذه الثقة، مؤكدا تشريفه بهذا التكليف، مبديا اعتذاره بسبب ظروفه الاجتماعية الخاصة راجيا التماس العذر له ومتمنيا كل التوفيق لمنتخب المحليين في بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي ستقام في الكاميرون والتي يتجهز لها المنتخب حاليا في تونس بمعسكر استعدادي.

يذكر أن الككلي قدم مستوى متميزا في كأس الكونفدرالية الأفريقية بقيادته لفريق النصر للتأهل إلى دور الربع نهائي من البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك