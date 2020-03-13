انطلاق بطولة 3×3 لكرة السلة

انطلقت يوم أمس الخميس منافسات النسخة الثانية من بطولة 3×3 لكرة السلة التي يحتضنها الملعب المكشوف لأكاديمية النجم الأزرق بمنتجع أصايل السياحي في منطقة الهواري بنغازي.

وأقيمت في اليوم الأول للبطولة 8 مباريات لحساب الدور الأول وترشح فيها فرق “a ،d ،e ،i ،j ،m ،n ،p”.

كما ترشح 4 فرق عن الدور الثاني وهي “b ،g ،l ،q”

وقد تم اعتماد البطولة دوليا اليومين الماضيين وسيتم خلالها تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالاتحادين الليبي والدولي للعبة وستستمر منافساتها لمدة أسبوع ، وتنتهي يوم الجمعة القادم.

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