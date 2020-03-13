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انطلاق بطولة 3×3 لكرة السلة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت يوم أمس الخميس منافسات النسخة الثانية من بطولة 3×3 لكرة السلة التي يحتضنها الملعب المكشوف لأكاديمية النجم الأزرق بمنتجع أصايل السياحي في منطقة الهواري بنغازي.

وأقيمت في اليوم الأول للبطولة 8 مباريات لحساب الدور الأول وترشح فيها فرق “a ،d ،e ،i ،j ،m ،n ،p”.
كما ترشح 4 فرق عن الدور الثاني وهي “b ،g ،l ،q”

وقد تم اعتماد البطولة دوليا اليومين الماضيين وسيتم خلالها تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالاتحادين الليبي والدولي للعبة وستستمر منافساتها لمدة أسبوع ، وتنتهي يوم الجمعة القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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