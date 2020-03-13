“كورونا” يتسبب بإلغاء دورة خارجية لاتحاد الرياضات الجوية

قرر المسؤولون في الاتحاد الليبي للرياضات الجوية تأجيل الدورة التدريبية (المستوى الثاني) التي كان من المقرر إقامتها نهاية هذا الشهر في دولة الجزائر للاعبي الباراجلايدر والباراموتور.

وترجع أسباب تأجيل هذه الدورة للوضع الصحي، وخوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا الذي انتشر وأصبح وباء وتسبب في تعطيل العديد من المناشط والمسابقات الرياضية حول العالم، ولم يحدد الاتحاد الليبي للعبة بعد موعدا لإقامة الدورة التي علقت إلى أجل غير مسمى، وفضّل الانتظار إلى حين ظهور أية مستجدات بخصوص هذا المرض وذلك حفاظاً على صحة أعضاء البعثة والرياضيين .

وكان من المفترض أن يخوض رياضيو منتخبنا هذه الدورة استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية في مدينة أربيل العراقية والتي ألغيت أيضا لنفس الأسباب الصحية.

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