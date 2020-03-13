أرسنال يعلن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا

أعلن نادي أرسنال إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا بعد نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت له مساء الخميس في لندن .

وأكد النادي اللندني أن نتيجة فحوصات أرتيتا كانت إيجابية ما يستوجب التعامل معه وعزله بشكل ذاتي، وسيلزم المنزل وفق إرشادات الصحة الحكومية.

وقال الغانارز في بيانه إن كل اللاعبين سيتم وضعهم في الحجر الصحي كنوع من الحذر من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع .

وعقب هذا البيان أوضح أرسنال بأن مواجهته مع برايتون في الأسبوع 30 من البريمرليغ والتي كان من المقرر خوضها السبت تم تأجيلها إلى وقت لاحق .

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