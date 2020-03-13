اخبار الرياضة

أرسنال يعلن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي أرسنال إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا بعد نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت له مساء الخميس في لندن .

وأكد النادي اللندني أن نتيجة فحوصات أرتيتا كانت إيجابية ما يستوجب التعامل معه وعزله بشكل ذاتي، وسيلزم المنزل وفق إرشادات الصحة الحكومية.

وقال الغانارز في بيانه إن كل اللاعبين سيتم وضعهم في الحجر الصحي كنوع من الحذر من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع .
وعقب هذا البيان أوضح أرسنال بأن مواجهته مع برايتون في الأسبوع 30 من البريمرليغ والتي كان من المقرر خوضها السبت تم تأجيلها إلى وقت لاحق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك