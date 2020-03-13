سيطرة ليبية على بطولة عين دراهم الدولية

تمكن فريق كرة القدم التابع للشركة الليبية للحديد والصلب والمكون من عمالها وموظفيها من الظفر بلقب بطولة عين دراهم الدولية في نسختها الثانية عشرة التي اختتمت منذ يومين في مدينة عين دراهم التونسية.

وجاء تتويج فريق الحديد والصلب بكأس البطولة إثر فوزه في النهائي على صاحب الضيافة فريق الخمير التونسي بـ3 أهداف مقابل هدف، وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الليبي كل من، بدر الجمل وعبدالجليل القداري وعادل ذويب.

ويتوج بذلك فريق الشركة بلقب هذه البطولة متفوقا على عدة فرق عربية شاركت فيها من تونس وفلسطين والجزائر بالإضافة إلى ليبيا، تحت إشراف المنظمة الدولية للثقافة والرياضة العمالية.

يذكر أن الفريق البطل حقق عددا من الجوائز الأخرى كجائزة أفضل مدرب وأفضل مشرف وأفضل لاعب في البطولة.

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