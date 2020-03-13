اخبار الرياضة

إلغاء جائزة أستراليا الكبرى بسبب “كورونا”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات إلغاء جائزة أستراليا الكبرى المرحلة الافتتاحية لموسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

وأكد اتحاد السيارات العالمي أنه وعقب اجتماعات مطولة مع إدارة الفورمولا 1 وفرق البطولة وانسحاب فريق ماكلارين من المشاركة في المرحلة الأولى من جائزة أستراليا بسبب إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا تم إلغاء السباق الأول خلال الموسم لأسباب احترازية ولسلامة كل المشاركين.

وكانت شبكة سكاي سبورت قد أفادت بأن السباق سيقام في موعده المحدد بعد موافقة الفرق بالمشاركة في الجولة الأولى حتى بعد انسحاب فريق ماكلارين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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