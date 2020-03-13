بن علي يغيب عن مباراتي غينيا الإستوائية

قال مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني في تصريحات لـ218 إن إمكانية انضمام أحمد بن علي لاعب كروتوني الايطالي لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي غينيا الاستوائية أصبح صعبا للغاية.

وأوضح الترهوني أنه تواصل مع بن علي وأن اللاعب أخبره بالإجراءات المتخذة في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي من بينها الحجر الصحي على عدد من اللاعبين إضافة إلى تعليق الدراسة، ومنع التجمعات وأيضا فرض قرار على المسافرين الأجانب، والذي ينص على أن أي شخص يغادر إيطاليا لن يعود إليها إلا بعد أن يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل ما جعل غياب بن علي عن مباراتي غينيا الاستوائية واردا جدا.

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