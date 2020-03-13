اخبار الرياضة

بن علي يغيب عن مباراتي غينيا الإستوائية

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني في تصريحات لـ218 إن إمكانية انضمام أحمد بن علي لاعب كروتوني الايطالي لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي غينيا الاستوائية أصبح صعبا للغاية.

وأوضح الترهوني أنه تواصل مع بن علي وأن اللاعب أخبره بالإجراءات المتخذة في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي من بينها الحجر الصحي على عدد من اللاعبين إضافة إلى تعليق الدراسة، ومنع التجمعات وأيضا فرض قرار على المسافرين الأجانب، والذي ينص على أن أي شخص يغادر إيطاليا لن يعود إليها إلا بعد أن يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل ما جعل غياب بن علي عن مباراتي غينيا الاستوائية واردا جدا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك