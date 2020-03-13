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منتخب المحليين يستأنف تدريباته في سوسة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المنتخب الوطني للمحليين الرفع من وتيرة استعداده في تونس لخوض نهائيات شان الكاميرون 2020.

وكان العاشر من مارس الماضي موعدا لاجتماع الفرسان الأخير في تونس تحت إشراف المدرب الوطني فوزي البنزرتي والذي سيكون المسؤول عليهم بعد اعتذار الككلي عن المهمة، وسيستمر معسكر سوسة حتى انطلاق نهائيات الشان.

وستكون المدة الطويلة التي سيقضيها اللاعبون في تونس التي تعادل الشهر تقريبا كافية للفرسان للتأقلم مع بعض وكذلك فرصة لإعادة اللياقة البدنية لبعض منهم خاصة أن الدوري المحلي متوقف منذ عام.

وضم معسكر سوسة جميع اللاعبين باستثناء لاعبي النصر الذي لم يحضر منهم سوى أسامة البدوي، وسيلتحق البقية يوم الأحد المقبل بعد أن أخذوا راحة سلبية من المدرب فوزي البنزرتي والذي اختار إراحتهم بعد مشاركتهم في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحاول اتحاد الكرة جاهدا إعداد المنتخب بالشكل المثالي كون بطولة أفريقيا للاعبين المحليين فرصة حقيقة لأبناء ليبيا لإثبات أنفسهم من جديد وإعادة كتابة صفحة أخرى من صفحات تألق الكرة الليبية في القارة السمراء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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