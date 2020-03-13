منتخب المحليين يستأنف تدريباته في سوسة

يواصل المنتخب الوطني للمحليين الرفع من وتيرة استعداده في تونس لخوض نهائيات شان الكاميرون 2020.

وكان العاشر من مارس الماضي موعدا لاجتماع الفرسان الأخير في تونس تحت إشراف المدرب الوطني فوزي البنزرتي والذي سيكون المسؤول عليهم بعد اعتذار الككلي عن المهمة، وسيستمر معسكر سوسة حتى انطلاق نهائيات الشان.

وستكون المدة الطويلة التي سيقضيها اللاعبون في تونس التي تعادل الشهر تقريبا كافية للفرسان للتأقلم مع بعض وكذلك فرصة لإعادة اللياقة البدنية لبعض منهم خاصة أن الدوري المحلي متوقف منذ عام.

وضم معسكر سوسة جميع اللاعبين باستثناء لاعبي النصر الذي لم يحضر منهم سوى أسامة البدوي، وسيلتحق البقية يوم الأحد المقبل بعد أن أخذوا راحة سلبية من المدرب فوزي البنزرتي والذي اختار إراحتهم بعد مشاركتهم في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحاول اتحاد الكرة جاهدا إعداد المنتخب بالشكل المثالي كون بطولة أفريقيا للاعبين المحليين فرصة حقيقة لأبناء ليبيا لإثبات أنفسهم من جديد وإعادة كتابة صفحة أخرى من صفحات تألق الكرة الليبية في القارة السمراء.

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