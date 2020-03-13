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هودسون أودوي يخضع للعزل بسبب كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي تشيلسي أن مهاجمه الشاب كالوم هودسون أودوي ثبتت إصابته بفيروس كورونا وأن جميع لاعبي الفريق الأول وكامل الطاقم التدريبي يخضعون للعزل .

وقال البلوز في بيان عبر موقعه إن كالوم أودوي ظهرت عليه أعراض تشبه نزلة البرد ولم يحضر إلى تدريبات الفريق الأخيرة كإجراء وقائي، إلا أن اللاعب وبعد إجراء الفحوصات له تأكد أنه مصاب بفيروس كورونا وسيتم عزله ذاتيا ، وأشار تشيلسي إلى أن اللاعب يتطلع للعودة للتدريبات في أقرب وقت عقب تماثله للشفاء .

وتأتي إصابة صاحب التسعة عشر عاما لتحيط الشكوك حول خوض الفريق مواجهاته في الدوري الإنكليزي إضافة إلى دوري أبطال أوروبا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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