يويفا يؤجل مباريات الأبطال واليوروباليغ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى منافسات الدوري الأوروبي .

وقال يويفا في بيان رسمي إن التأجيل جاء بسبب انتشار فيروس كورونا والتطورات الأخيرة في الملاعب الأوروبية واللاعبين، حيث تم تأجيل المباريات التي من المقرر أن تقام الأسبوع المقبل في البطولتين الأوربيتين .

ويشمل القرار مبارياتِ يومي السابع عشر والثامن عشر من مارس في أبطال أوروبا، بجانب مباريات الدوري الأوروبي المقررة في التاسع عشر من مارس الجاري إضافة لمباريات دوري شباب الاتحاد الأوروبي ومن المتوقعِ أن يعلن اليويفا عن قرارات جديدة .

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