الشياطين الحمر يضعون قدماً في ربع نهائي اليوروباليغ

اكتسح مانشستر يونايتد مضيفه لاسك لينز النمساوي بـ5 أهداف دون مقابل على ملعب لينزر في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ليضع الشياطين الحمر قدما في ربع نهائي المسابقة .

وتقدم المانيو بهدف عبر النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 28، وعزز الويلزي دانيل جيمس تقدم الشياطين الحمر في الدقيقة 58، وأضاف الويلزي دانيل جيمس الهدف الثاني في الدقيقة 58 من مجهود فردي، وعزز خوان ماتا النتيجة في الدقيقة 82، ليسجل الواعد ماسون جرينورد الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع قبل أن يختتم أندرياس بيريرا خماسية مانشستر في آخر أنفاس المباراة.

ووضع مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز الكبير قدما في ربع نهائي المسابقة في انتظار استكمال كافة المباريات المتوقفة بقرار من اليويفا بسبب فيروس كورونا.

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