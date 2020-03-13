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الشياطين الحمر يضعون قدماً في ربع نهائي اليوروباليغ

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح مانشستر يونايتد مضيفه لاسك لينز النمساوي بـ5 أهداف دون مقابل على ملعب لينزر في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ليضع الشياطين الحمر قدما في ربع نهائي المسابقة .

وتقدم المانيو بهدف عبر النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 28، وعزز الويلزي دانيل جيمس تقدم الشياطين الحمر في الدقيقة 58، وأضاف الويلزي دانيل جيمس الهدف الثاني في الدقيقة 58 من مجهود فردي، وعزز خوان ماتا النتيجة في الدقيقة 82، ليسجل الواعد ماسون جرينورد الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع قبل أن يختتم أندرياس بيريرا خماسية مانشستر في آخر أنفاس المباراة.

ووضع مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز الكبير قدما في ربع نهائي المسابقة في انتظار استكمال كافة المباريات المتوقفة بقرار من اليويفا بسبب فيروس كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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