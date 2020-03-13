نادي خالد بن الوليد يفتتح ملعبه الجديد

بدأت إدارة نادي خالد بن الوليد الرياضي بمنطقة بدر الصيعان الاستعدادات لإقامة احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح الملعب الرئيسي بالنادي وذلك عقب الانتهاء من تعشيبه بإرضية صناعية وصيانة بقية مرافقه بالشكل الذي يليق بمكانة وعراقة هذا النادي على مستوى أندية بلدية باطن الجبل

وفي هذا الصدد تم الاتفاق على إجراء لقاءات ودية بين فرق أواسط خالد بن الوليد ومنتخب ليبيا للشباب وفريق الأهلي طرابلس للأواسط، كما ستجرى بهذه المناسبة مباراة استعراضية بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم السابقين من مختلف أندية طرابلس والمنطقة الغربية

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