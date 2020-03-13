اخبار الرياضة

نادي خالد بن الوليد يفتتح ملعبه الجديد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت إدارة نادي خالد بن الوليد الرياضي بمنطقة بدر الصيعان الاستعدادات لإقامة احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح الملعب الرئيسي بالنادي وذلك عقب الانتهاء من تعشيبه بإرضية صناعية وصيانة بقية مرافقه بالشكل الذي يليق بمكانة وعراقة هذا النادي على مستوى أندية بلدية باطن الجبل

وفي هذا الصدد تم الاتفاق على إجراء لقاءات ودية بين فرق أواسط خالد بن الوليد ومنتخب ليبيا للشباب وفريق الأهلي طرابلس للأواسط، كما ستجرى بهذه المناسبة مباراة استعراضية بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم السابقين من مختلف أندية طرابلس والمنطقة الغربية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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