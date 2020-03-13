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ليفركوزن يعود من غلاسكو بنتيجة إيجابية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد باير ليفركوزن الألماني بفوز مريح من مضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب ايبروكس ستاديوم في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتقدم الضيوف بهدف كاي هافرتز من علامة الجزاء في الدقيقة 37، وعزز تشارلز أرانجيز تقدم الفريق الألماني بالهدف الثاني في الدقيقة 77، ليقلص جورج إدمونسون الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، قبل أن ينهي الجمايكي ليون بايلي المباراة بتسجيله الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين، ليقترب بذلك باير ليفركوزن من حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في انتظار تحديد موعد مواجهات الإياب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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