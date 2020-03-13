ليفركوزن يعود من غلاسكو بنتيجة إيجابية

عاد باير ليفركوزن الألماني بفوز مريح من مضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب ايبروكس ستاديوم في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتقدم الضيوف بهدف كاي هافرتز من علامة الجزاء في الدقيقة 37، وعزز تشارلز أرانجيز تقدم الفريق الألماني بالهدف الثاني في الدقيقة 77، ليقلص جورج إدمونسون الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، قبل أن ينهي الجمايكي ليون بايلي المباراة بتسجيله الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين، ليقترب بذلك باير ليفركوزن من حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في انتظار تحديد موعد مواجهات الإياب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية