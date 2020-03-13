قدامى طرابلس يفتتحون نادي فجر العوينية

شارك فريق قدامى لاعبي أندية طرابلس في حفل افتتاح نادي فجر العوينية الرياضي الذي تم إشهاره مؤخرا بمدينة العوينية ببلدية المشاشية.

وضمت قائمة قدامى طرابلس عدة أسماء بارزة مثل عبدالرزاق جرانة وفؤاد شقوارة وعبدالحكيم السويح وجلال الدامجة ومحمد بحر وحسن النابولي وحبيب الغابري ومحمد العائب وساسي العجيلي وفتحي الحراري وناصر بلحاج.

وأقيمت بهذه المناسبة مباراة ودية جمعت بين نجوم الفريق الضيف وقدامى اللاعبين بالعوينية، كما قام شباب وأهالي العوينية بتكريم فريق قدامى أندية طرابلس لتلبيته الدعوة ومشاركتهم في هذا الحدث الرياضي.

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