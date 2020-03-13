اخبار الرياضة

الشلماني: ملعب رادس يستضيف مباراة المنتخب الوطني وغينيا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني في تصريحات لـ218 إن مباراة المنتخب الوطني ونظيره منتخب غينيا الإستوائية في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا ستقام في الثامن والعشرين من الشهر الحالي بملعب رادس بعد موافقة الجامعة التونسية على إقامة اللقاء.

وأشار الشلماني إلى أن اتحاد الكرة يتابع مع الاتحاد الأفريقي مستجدات الأوضاع وإمكانية تأجيل المباراة في الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا وتأجيل معظم المسابقات العالمية وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

وحول تعذر التحاق المدرب الوطني محمد الككلي بعثة المنتخب الوطني قال الشلماني إن طاقم المنتخب الأول بقيادة البنزرتي ومساعده علي المرجيني سيكون المسؤول عن المنتخب المحليين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك