الشلماني: ملعب رادس يستضيف مباراة المنتخب الوطني وغينيا

قال رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني في تصريحات لـ218 إن مباراة المنتخب الوطني ونظيره منتخب غينيا الإستوائية في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا ستقام في الثامن والعشرين من الشهر الحالي بملعب رادس بعد موافقة الجامعة التونسية على إقامة اللقاء.

وأشار الشلماني إلى أن اتحاد الكرة يتابع مع الاتحاد الأفريقي مستجدات الأوضاع وإمكانية تأجيل المباراة في الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا وتأجيل معظم المسابقات العالمية وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

وحول تعذر التحاق المدرب الوطني محمد الككلي بعثة المنتخب الوطني قال الشلماني إن طاقم المنتخب الأول بقيادة البنزرتي ومساعده علي المرجيني سيكون المسؤول عن المنتخب المحليين.

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