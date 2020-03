محكمة استئناف في باراغواي تؤيد استمرار حبس رونالدينيو

الدفاع فشل مجددا في إخراج الشقيقين من الحبس [الغد]

أيدت محكمة استئناف في أسونسيون، عاصمة باراغواي، استمرار حبس رونالدينيو، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم السابق، وشقيقه على ذمة قضية استخدام وثائق سفر مزورة.

وغرد الادعاء العام في باراغواي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بالقول إن المحكمة رفضت طلب الدفاع تحويل الحبس الاحتياطي إلى إقامة جبرية بالمنزل، وعرض المحامون ترك مزرعة مملوكة للمتهم كضمان.

وكتبت صحيفة “ايه بي سي كولور” الباراغوية أن محكمة الاستئناف لم يتغير شيء بالنسبة لها فيما يتعلق بخطر هروب المتهم ومخاطر إعاقة التحقيق، وهما العاملان اللذان يستند إليهما قرار الحبس الاحتياطي.

وبذلك يكون الدفاع قد فشل مجددا في إخراج الشقيقين من الحبس.

كان الادعاء العام في باراغواي حرك دعوى قضائية ضد بطل مونديال 2002 وشقيقه بعد وقت قصير من إلقاء السلطات القبض عليهما لاستخدامهما وثائق سفر مزورة.

