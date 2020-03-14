الاتحاد الأفريقي يؤجل مسابقاته بسبب كورونا

تماشيا مع الوضع العام في العالم أجل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2021 إلى وقت سيحدد لاحقا جراء تفشي فيروس كورونا في العالم.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم من المفترض أن يستضيف منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الثالثة مساء الثامن والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب رادس لكن الإجراء الاحترازي والوقائي الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي حال دون إقامة المباراة في موعدها.

وفي السياق ذاته لم يكتف الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباريات التصفيات فقط بل طال أيضا التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات تحت عشرين عاما وتصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

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